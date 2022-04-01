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В Азербайджане внедрят систему по упрощенному пропуску туристов

В Азербайджане внедрят систему по упрощенному пропуску туристов Создание в Азербайджане систем “Предварительной информации о пассажирах” (API) и “Записи регистрации пассажиров” (PNR) обеспечит упрощенное прохождение путешественников через погранично-пропускные пункты.
Туризм
1 апреля 2022 г. 15:52
В Азербайджане внедрят систему по упрощенному пропуску туристов

Создание в Азербайджане систем “Предварительной информации о пассажирах” (API) и “Записи регистрации пассажиров” (PNR) обеспечит упрощенное прохождение путешественников через погранично-пропускные пункты.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Джавад Гасымов во время выступления на Ежегодном форуме бенефициаров технической помощи в Дохе, Катар.

По его словам, ввод в эксплуатацию этих систем позволит своевременно пресекать перемещение лиц и товаров, которые могут нанести ущерб национальным интересам страны, а также привести национальное законодательство в соответствие с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, документами Всемирной таможенной организации, в том числе международными стандартами, обязательствами и рекомендациями Чикагской конвенции.

Гасымов также отметил, что в результате совместной деятельности 25 января этого года при ГТК был открыт пассажирский информационный центр. В настоящее время основной целью является запуск в короткие сроки системы управления рисками goTravel.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to introduce system for simplified passage for tourists
Версия на азербайджанском языке ФотоSəyahətçilər gömrük-sərhəd buraxılış məntəqələrindən vaxt itirmədən buraxılacaq

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