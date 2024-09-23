В Азербайджане средняя цена в 3-звездочных отелях выросла на 26%

15:58

В январе-сентябре текущего года средняя цена за ночь проживания в 3-звездочных отелях Азербайджана, внесенных в систему онлайн-бронирования booking.com, составила 83,1 маната, что на 26,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, самая высокая цена за отчетный период зафиксирована в Губе - 128,3 маната (-17,7%).

Второе место заняли отели Габалы - 115,4 маната (+70,7%), третье - отели Шамахы с ценой 115 манатов (в аналогичный период прошлого года в районе не было 3-звездочных отелей).

Стоимость ночевки в 3-звездочных отелях в Нахчыване составила 97,5 манатов (+8,3%), Астаре - 86,3 манатов (в аналогичный период прошлого года в регионе не было 3-звездочный отелей), Баку - 82,6 манатов (+26,4%), Исмаиллы - 75 манатов (-15,7%), Гяндже - 73,1 манатов (+40,5%), Лерике - 70 манатов (в аналогичный период прошлого года в регионе не было 3-звездочный отелей), Шеки - 68,8 манатов ( +6,9%), Гусаре - 65,8 манатов (- 21,6%), Нафталане - 50 манатов (цена не изменилась), Мингячевире - 47 манатов (- 16%), Гахе - 45 манатов (- 15,2%), Огузе - 40 манатов (+11,1%).