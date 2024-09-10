В Азербайджане создается природный памятник Алинджадаг

17:38

Кабинет Министров Азербайджана утвердил решение о создании природного памятника Алинджадаг.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Горе Алинджа высотой 1821,4 метра, расположенной в Джульфинском районе Нахчыванской Автономной Республики, присвоен статус природного памятника республиканского значения.

Министерство экологии и природных ресурсов НАР совместно с Исполнительной властью, землевладельцами и арендаторами земли поручено принять меры по охране этой территории в соответствии с законодательством.