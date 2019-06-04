 Наверх

В Азербайджане предложено создать центр управления заповедниками

​В Азербайджане предложено создать центр управления заповедниками

На сегодняшний день в ведении Государственного агентства по туризму находятся семь заповедников.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель агентства Фуад Нагиев.

"Мы предложили создать новое юридическое лицо публичного права - центр управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму. В настоящее время этот вопрос рассматривается Кабинетом министров", - сказал он.

Ф. Нагиев отметил, что в заповедниках будут установлены турникеты, и все доходы заповедников будут прозрачными: "Доходы центра будут направлены развитие заповедников, которые нуждаются в этом".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi