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В Азербайджане планируют расширить спектр услуг медицинского туризма

В Азербайджане планируют расширить спектр услуг медицинского туризма 13:49
Туризм
18 декабря 2024 г. 14:14
В Азербайджане планируют расширить спектр услуг медицинского туризма

Госагентство по туризму планирует расширение спектра услуг медицинского туризма в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Агентства Кянан Гасымов на Саммите по управлению здравоохранением в Баку.

"В данный момент мы не можем предоставлять весь спектр услуг медицинского туризма, но мы готовы начать работу в отдельных направлениях и применить имеющийся опыт. В дальнейшем мы планируем расширить перечень услуг, включив в него новые направления медицинского туризма", - отметил он.

К.Гасымов подчеркнул, что рост доходов в секторе медицинского туризма будет способствовать развитию предприятий этой отрасли, повышению заработной платы медицинского персонала и укреплению материально-технической базы больниц. Он отметил, что эти изменения обеспечат более качественные медицинские услуги как для иностранных, так и для местных туристов, а также повысят конкурентоспособность страны на мировом рынке медицинского туризма.

"Увеличение доходов также создаст условия для внедрения инновационных технологий в медицинских учреждениях, привлечения квалифицированных специалистов и повышения уровня организации медицинских услуг", - добавил руководитель Аппарата.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tibbi turizm xidmətlərinin spektri genişləndirilə bilər

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