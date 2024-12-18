В Азербайджане планируют расширить спектр услуг медицинского туризма

13:49

Госагентство по туризму планирует расширение спектра услуг медицинского туризма в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Агентства Кянан Гасымов на Саммите по управлению здравоохранением в Баку.

"В данный момент мы не можем предоставлять весь спектр услуг медицинского туризма, но мы готовы начать работу в отдельных направлениях и применить имеющийся опыт. В дальнейшем мы планируем расширить перечень услуг, включив в него новые направления медицинского туризма", - отметил он.

К.Гасымов подчеркнул, что рост доходов в секторе медицинского туризма будет способствовать развитию предприятий этой отрасли, повышению заработной платы медицинского персонала и укреплению материально-технической базы больниц. Он отметил, что эти изменения обеспечат более качественные медицинские услуги как для иностранных, так и для местных туристов, а также повысят конкурентоспособность страны на мировом рынке медицинского туризма.

"Увеличение доходов также создаст условия для внедрения инновационных технологий в медицинских учреждениях, привлечения квалифицированных специалистов и повышения уровня организации медицинских услуг", - добавил руководитель Аппарата.