В Азербайджане определены целевые рынки въездного туризма

Азербайджан определил семь приоритетных стран для развития въездного туризма.

Об этом в ответ на запрос издания Report сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

В Агентстве подчеркнули, что к указанным странам относятся соседние страны, государства Персидского залива, Средней и Восточной Азии, а также Европы, и данные направления считаются основными целевыми для устойчивого развития туризма.

"В качестве приоритетных рынков для Азербайджана в сфере въездного туризма выбраны Турция, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Германия, Китай и Пакистан. В целях увеличения потока туристов из этих стран планируется расширение авиасвязей и введение безвизового режима", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также планируется реализация регулярных маркетинговых и коммуникационных мероприятий для продвижения туристических возможностей Азербайджана на целевых рынках.