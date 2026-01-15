Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане определены целевые рынки въездного туризма

    Туризм
    • 15 января, 2026
    • 16:12
    В Азербайджане определены целевые рынки въездного туризма

    Азербайджан определил семь приоритетных стран для развития въездного туризма.

    Об этом в ответ на запрос издания Report сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

    В Агентстве подчеркнули, что к указанным странам относятся соседние страны, государства Персидского залива, Средней и Восточной Азии, а также Европы, и данные направления считаются основными целевыми для устойчивого развития туризма.

    "В качестве приоритетных рынков для Азербайджана в сфере въездного туризма выбраны Турция, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Германия, Китай и Пакистан. В целях увеличения потока туристов из этих стран планируется расширение авиасвязей и введение безвизового режима", - говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что также планируется реализация регулярных маркетинговых и коммуникационных мероприятий для продвижения туристических возможностей Азербайджана на целевых рынках.

