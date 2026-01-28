Рубио: США на 100% заместили легкую нефть из РФ для Венесуэлы

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 19:47
    США на 100% заместили легкую нефть из России для Венесуэлы при поставках топлива южноамериканской республики на мировые рынки.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

    По его словам, Венесуэле необходимы разбавители (легкая нефть), используемые для смешивания и повышения качества тяжелого сырья, что позволяет оптимизировать его добычу и транспортировку. "100% поставок [легкой нефти] они получали из России. Теперь же они получают 100% поставок из США", - сказал Рубио.

