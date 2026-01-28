Рубио: США на 100% заместили легкую нефть из РФ для Венесуэлы
Другие страны
- 28 января, 2026
- 19:47
США на 100% заместили легкую нефть из России для Венесуэлы при поставках топлива южноамериканской республики на мировые рынки.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
По его словам, Венесуэле необходимы разбавители (легкая нефть), используемые для смешивания и повышения качества тяжелого сырья, что позволяет оптимизировать его добычу и транспортировку. "100% поставок [легкой нефти] они получали из России. Теперь же они получают 100% поставок из США", - сказал Рубио.
Последние новости
20:26
Фото
Азербайджан и Иордания обсудили развитие сотрудничества между правоохранительными органамиВнешняя политика
20:11
Литва продлила действие санкций против РФ и Беларуси до конца 2027 годаДругие страны
20:01
США планируют восстановить дипприсутствие в ВенесуэлеДругие страны
19:53
Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление экономического сотрудничестваБизнес
19:47
Рубио: США на 100% заместили легкую нефть из РФ для ВенесуэлыДругие страны
19:45
Рубио: Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти КубеДругие страны
19:32
Литва выразила Беларуси протест из‑за нарушений воздушного пространстваДругие страны
19:19
СМИ: Послы ЕС одобрили пакет военной помощи для АрменииДругие страны
19:17