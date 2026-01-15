İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Turizm
    • 15 yanvar, 2026
    • 15:35
    Azərbaycanın gəlmə turizmi üçün hədəf bazarlar müəyyən edilib

    Gəlmə turizmdə Azərbaycan üçün prioritet bazarlar kimi Türkiyə, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Qazaxıstan, Almaniya, Çin və Pakistan seçilib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Turizm Agentliyi bildirib.

    "Həmin ölkələrdən turist axınının artırılması məqsədilə hava əlaqələrinin genişləndirilməsi və vizasız rejimin tətbiqi nəzərdə tutulur", - DTA qeyd edir.

    Agentlik vurğulayır ki, sözügedən ölkələr qonşu ölkələr, Körfəz regionu, Orta və Şərqi Asiya, eləcə də Avropa bazarlarını əhatə edir və bu istiqamətlər turizmin davamlı inkişafı üçün əsas hədəf hesab olunur: "Hədəf bazarlarda Azərbaycanın turizm imkanlarının tanıdılması məqsədilə sistemli marketinq və kommunikasiya tədbirləri də həyata keçiriləcək".

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycana 189 ölkədən 2 milyon 364 min nəfər turist gəlib ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 % azdır. Gələnlərin 24,2 %-i Rusiya, 17,6 %-i Türkiyə, 8,1 %-i İran, 6,4 %-i Hindistan, 4,3 %-i Gürcüstan, 4,2 %-i Səudiyyə Ərəbistanı, 4,1 %-i Qazaxıstan, 3,5 %-i Pakistan, 2,6 %-i Çin, 2,5 %-i İsrail, 2,4 %-i Özbəkistan, 1,6 %-i Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 1,5 %-i Ukrayna, 1,3 %-i Türkmənistan, hər birindən 1,1 % olmaqla Belarus və Böyük Britaniya, 1 %-i Küveyt, 12,5 %-i isə digər ölkələrin vətəndaşları olub. Turistlərin 66,7 %-ini kişilər, 33,3 %-ini isə qadınlar təşkil edib.

    Əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən İsraildən gələnlərin sayı 2,3 dəfə, Tacikistandan 1,7 dəfə, İordaniyadan 49,6 %, Çindən 43,1 %, Özbəkistandan 38,6 %, Qırğızıstandan 34,9 %, Yaponiyadan 26,4 %, Qazaxıstandan 20,3 %, Pakistandan 12,5 %, İtaliyadan 11,4 % və Almaniyadan 10,3 % artıb. İl ərzində Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 4,7 % artaraq 111 min nəfər, Körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 2,8 % azalaraq 380,8 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 7,8 % azalaraq 804,5 min nəfər, digər ölkələrdən gələnlərin sayı isə 2,5 % artaraq 1 milyon 67,7 min nəfər təşkil edib.

