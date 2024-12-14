В Азербайджане официально стартовал зимний туристический сезон

В Азербайджане официально стартовал зимний туристический сезон

В Азербайджане официально стартовал зимний туристический сезон.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года и открытию зимнего сезона, организованной совместно с Туристическим центром "Шахдаг", заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

Он сообщил о реализации новых проектов, направленных на расширение возможностей зимнего туризма, привлечение иностранных туристов и развитие внутреннего туризма.

Особое внимание, по его словам, уделяется продвижению Азербайджана в таких направлениях как природный, культурный, приключенческий, оздоровительный и зимний туризм.