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В Азербайджане официально стартовал зимний туристический сезон

В Азербайджане официально стартовал зимний туристический сезон В Азербайджане официально стартовал зимний туристический сезон
Туризм
14 декабря 2024 г. 16:25
В Азербайджане официально стартовал зимний туристический сезон

В Азербайджане официально стартовал зимний туристический сезон.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года и открытию зимнего сезона, организованной совместно с Туристическим центром "Шахдаг", заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

Он сообщил о реализации новых проектов, направленных на расширение возможностей зимнего туризма, привлечение иностранных туристов и развитие внутреннего туризма.

Особое внимание, по его словам, уделяется продвижению Азербайджана в таких направлениях как природный, культурный, приключенческий, оздоровительный и зимний туризм.

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Версия на английском языке Winter tourism season officially starts in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qış turizm mövsümünə start verilib

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