В Азербайджане доходы отелей выросли на 42%

В 2024 году в Азербайджане доходы гостиниц, отелей и объектов гостиничного типа увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 694,2 млн манатов.

В 2024 году в Азербайджане доходы гостиниц, отелей и объектов гостиничного типа увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 694,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 65,5% из них приходится на услуги по предоставлению номеров, 24,5% - на услуги общественного питания, 2,5% - на лечение и медицинские услуги, 7,5% - на другие услуги.

В прошлом году использование единовременной вместимости объектов составило 24% (в 2023 году составляло 20,1%).

Этот показатель составляет в Шабране 62,9%, в Нафталане - 46,1%, в Баку - 39,3%, в Гусаре - 27%, в Сабирабаде - 23,7%, в Габале - 23,5%, в Губе - 22,2%, в Агстафе - 19,2%, в Агджабеди - 17,6%, в Бейлагане - 17,5%, в Шамахы - 17,4%, в Лянкяране - 17,3%, в других городах и районах - ниже 17,3%.