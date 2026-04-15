    Азербайджан пересмотрел прогноз роста ВВП на 2026 год

    • 15 апреля, 2026
    Азербайджан пересмотрел прогноз роста ВВП на 2026 год

    Правительство Азербайджана пересмотрело прогноз роста ВВП на 2026 год, теперь он прогнозируется на уровне 1,7%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в среднесрочных бюджетных рамках на 2027–2030 годы, опубликованных Министерством финансов.

    Рост ВВП на 2026 год ранее прогнозировался на уровне 2,9%.

    Согласно обновленным прогнозам, спад ВВП в нефтегазовом секторе ожидается на уровне 3,3% (ранее спад на 2,4%), тогда как рост в ненефтегазовом секторе составит 3,7% (ранее 4,9%).

    Azərbaycan iqtisadi artımla bağlı proqnozunu yeniləyib

    Азербайджан пересмотрел прогноз роста ВВП на 2026 год

