Азербайджан пересмотрел прогноз роста ВВП на 2026 год
Финансы
- 15 апреля, 2026
- 16:35
Правительство Азербайджана пересмотрело прогноз роста ВВП на 2026 год, теперь он прогнозируется на уровне 1,7%.
Как сообщает Report, об этом говорится в среднесрочных бюджетных рамках на 2027–2030 годы, опубликованных Министерством финансов.
Рост ВВП на 2026 год ранее прогнозировался на уровне 2,9%.
Согласно обновленным прогнозам, спад ВВП в нефтегазовом секторе ожидается на уровне 3,3% (ранее спад на 2,4%), тогда как рост в ненефтегазовом секторе составит 3,7% (ранее 4,9%).
Последние новости
