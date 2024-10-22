В Азербайджане число посетителей национальных парков сократилось на 15%

В январе-сентябре текущего года национальные парки Азербайджана посетили 199 567 человек, что на 14,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-сентябре текущего года национальные парки Азербайджана посетили 199 567 человек, что на 14,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, 196 222 из них (-14,6%) - местные туристы, а 3 345 (-11,6%) - иностранные.

Гёйгельский национальный парк стал самым посещаемым в стране. За отчетный период в нем побывали 157 159 человек (-16,1%), 156 042 из которых - местные (-16,1%) и 1 117 - иностранные туристы.

Абшеронский национальный парк посетили 3 990 граждан страны и 1 241 иностранный турист.

За отчетный период меньше всего посещений зафиксировано в Гирканском национальном парке - 2 016 человек (- 47,1%). Парк посетили 1 955 местных (-45%) и 61 - иностранный турист (+75,7%).

За январь-сентябрь текущего года в Шахдагском национальном парке побывали 7 835 человек (-3,7%), Алтыагаджском национальном парке - 5 831 человек (+89,8%), Самур-Яламинском национальном парке - 3 425 человек (+6,2%), Ширванском национальном парке - 3 226 человек (+14,2%), Аггёльском национальном парке - 2 501 человек (-32,2%), Гызылагаджском национальном парке - 2 343 человека (+84,1%), Гирканском национальном парке - 2 016 человек (-47,1 %).

В сентябре национальные парки Азербайджана посетили 18 033 человека, что на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 17 558 (+23,7%) посетителей были местными туристами, а 475 (+4,1%) - иностранными.

Гёйгельский национальный парк в прошлом месяце стал самым посещаемым в стране. Парк посетили 13 102 человека (+18,8%), из которых 12 912 - местные (+18,9%) и 190 - иностранные туристы (+18,7%).