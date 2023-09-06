В Азербайджан будет летать еще один лоукостер

По инициативе Министерства цифрового развития и транспорта грузинская авиакомпания Georgia Wings будет включена ​в список иностранных авиакомпаний, осуществляющих полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

По инициативе Министерства цифрового развития и транспорта грузинская авиакомпания Georgia Wings будет включена ​в список иностранных авиакомпаний, осуществляющих полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Сообщается, что в течение этого года список пополнился такими лоукостерами, как WizzAir Malta, Flyadeal, Air Cairo.

Первый рейс грузинского авиаперевозчика по маршруту Тбилиси-Баку состоится 6 сентября. Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям) по маршруту Тбилиси-Баку-Тбилиси на самолете ATR72-500 вместимостью 72 человека.

Отметим, что в ближайшее время полеты в Баку также начнут осуществлять авиакомпании IndiGo (Индия), Aegean Airlines (Греция) и Air Arabia Abu-Dhabi (ОАЭ).