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Тюркские страны создали Союз горнолыжных курортов

Тюркские страны создали Союз горнолыжных курортов 16:22
Туризм
23 сентября 2024 г. 16:31
Тюркские страны создали Союз горнолыжных курортов

Сегодня в Стамбуле подписан меморандум о создании Союза горнолыжных курортов тюркских государств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Шахдагский туристический центр", подведомственный Государственному агентству по туризму.

Согласно документу, Азербайджан в течение двух лет будет председательствовать в Союзе, возглавлять генеральный секретариат.

В мероприятии приняли участие представители горных курортов Азербайджана ("Шахдагский туристический центр"), Турции (Улу даг), Узбекистана ("Амирсой") и Казахстана ("Шымбулак").

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам развития туризма в тюркских государствах в соответствии с "Тюркским видением - 2040" и "Стратегией развития тюркских государств на 2022-2026 годы" Организации тюркских государств.

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