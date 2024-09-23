Тюркские страны создали Союз горнолыжных курортов

16:22

Сегодня в Стамбуле подписан меморандум о создании Союза горнолыжных курортов тюркских государств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Шахдагский туристический центр", подведомственный Государственному агентству по туризму.

Согласно документу, Азербайджан в течение двух лет будет председательствовать в Союзе, возглавлять генеральный секретариат.

В мероприятии приняли участие представители горных курортов Азербайджана ("Шахдагский туристический центр"), Турции (Улу даг), Узбекистана ("Амирсой") и Казахстана ("Шымбулак").

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам развития туризма в тюркских государствах в соответствии с "Тюркским видением - 2040" и "Стратегией развития тюркских государств на 2022-2026 годы" Организации тюркских государств.