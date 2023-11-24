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Тюркские страны создадут альянс горнолыжных курортов

Тюркские страны создадут альянс горнолыжных курортов В рамках проходящей в Баку Недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) Центр туризма "Шахдаг" и казахстанский горнолыжный курорт "Шымбулак" подписали меморандум о намерениях.
Туризм
24 ноября 2023 г. 13:33
Тюркские страны создадут альянс горнолыжных курортов

В рамках проходящей в Баку Недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) Центр туризма "Шахдаг" и казахстанский горнолыжный курорт "Шымбулак" подписали меморандум о намерениях.

Как сообщили Report в Центре туризма "Шахдаг", документ подписали председатель центра Рустам Наджафов и генеральный директор казахстанского горнолыжного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов.

Документ предусматривает развитие дальнейшего сотрудничества в области горнолыжного туризма в странах тюркского мира и создание альянса горнолыжных курортов тюркских стран.

Стороны намерены сотрудничать в направлении установления и развития связей между горнолыжными центрами, определения приоритетов развития горнолыжного туризма, повышения уровня профессионализма специалистов в этой области, разработки совместных программ подготовки специалистов.

Одним из важных пунктов соглашения является создание альянса горнолыжных курортов тюркских стран и вовлечение в альянс горнолыжных курортов, расположенных в тюркских странах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürk dünyası ölkələrinin xizək kurortları alyansı yaradılacaq

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