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Турпоток в Азербайджан в ноябре вырос на 25%

Турпоток в Азербайджан в ноябре вырос на 25% В ноябре этого года в Азербайджан прибыло около 170 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туризм
7 декабря 2023 г. 17:12
Турпоток в Азербайджан в ноябре вырос на 25%

В ноябре этого года в Азербайджан прибыло около 170 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом руководитель департамента исследований и развития бюро туризма Азербайджана при Государственном агентстве по туризму Ниджат Аббаслы заявил на мероприятии "Азербайджанский туристический саммит-2023", посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

"За 11 месяцев туристический поток вырос на 30% по сравнению с годом ранее. Но по сравнению с периодом до пандемии наблюдается снижение на 35%. Главная причина снижения - закрытие границ с Грузией и Россией. За 11 месяцев общие туристические расходы выросли на 6% по сравнению с 2019 годом и на 60% по сравнению с 2022 годом", - отметил он.

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Версия на английском языке Flow of tourists to Azerbaijan up by 25% in November
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana noyabrda turist axını 25 % artıb

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