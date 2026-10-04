В Балтиморе при стрельбе у парковки погибла 12-летняя девочка

В Балтиморе американского штата Мэриленд из-за перестрелки между двумя мужчинами погиб один человек, трое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, инцидент произошел в парке Leon Day недалеко от места проведения мероприятия молодежной футбольной лиги, посвященного встрече выпускников.

По словам комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, предположительно, ссора между двумя мужчинами началась из-за парковочного места. В результате инцидента погибла 12-летняя девочка.

"Девочка-подросток, по всей видимости, оказалась под перекрестным огнем в парке, где молодежная футбольная лига проводила свое мероприятие", - отметил он.

Уточняется, что состояние трех пострадавших - двух мужчин и женщины - стабильное.

По факту ведется расследование, поиск правонарушителей продолжается.