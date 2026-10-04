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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Балтиморе при стрельбе у парковки погибла 12-летняя девочка

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 11:37
    В Балтиморе при стрельбе у парковки погибла 12-летняя девочка

    В Балтиморе американского штата Мэриленд из-за перестрелки между двумя мужчинами погиб один человек, трое получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Fox News, инцидент произошел в парке Leon Day недалеко от места проведения мероприятия молодежной футбольной лиги, посвященного встрече выпускников.

    По словам комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, предположительно, ссора между двумя мужчинами началась из-за парковочного места. В результате инцидента погибла 12-летняя девочка.

    "Девочка-подросток, по всей видимости, оказалась под перекрестным огнем в парке, где молодежная футбольная лига проводила свое мероприятие", - отметил он.

    Уточняется, что состояние трех пострадавших - двух мужчин и женщины - стабильное.

    По факту ведется расследование, поиск правонарушителей продолжается.

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