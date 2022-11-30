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Турпоток в Азербайджан увеличился более чем в два раза

Турпоток в Азербайджан увеличился более чем в два раза В январе-октябре этого года в Азербайджан прибыло 1 323,2 тыс. человек из 176 стран, или в 2,2 раза больше иностранцев и лиц без гражданства, чем за аналогичный период прошлого года.
Туризм
30 ноября 2022 г. 12:09
Турпоток в Азербайджан увеличился более чем в два раза

В январе-октябре этого года в Азербайджан прибыло 1 323,2 тыс. человек из 176 стран, или в 2,2 раза больше иностранцев и лиц без гражданства, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, 27,4 % прибыло из России, 19,4 %-Турции, 10,8 %-Ирана, 6,8 %-Саудовской Аравии, 4,8 %-Грузии, 3,4 %-Индии, 3,3% - Пакистана, 2,2 %- ОАЭ, 1,9 %- Казахстана, 1,8 % - Украины, 1,7% - Израиля, 1,6% - Узбекистана, 1,5% - Кувейта, 1,3% - Омана, 1,1% - Беларуси, 11% - других стран. Мужчины составили 74,6%, женщины- 25,4% прибывших.

За последний год число прибывших из стран Персидского залива увеличилось в 2,7 раза и составило 307,5 тыс. человек, из стран-членов Европейского Союза - в 2,3 раза до 62,6 тыс. человек, из стран СНГ - в 2 раза до 462,9 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını 2 dəfədən çox artıb

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