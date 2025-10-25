Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Турпоток в Азербайджан из Европы в летний сезон вырос более чем на 11%

    Туризм
    • 25 октября, 2025
    • 15:50
    Турпоток в Азербайджан из Европы в летний сезон вырос более чем на 11%

    В июне-августе 2025 года Азербайджан посетили 63 180 туристов из европейских стран, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, за отчетный период из стран Восточной Европы в Азербайджан прибыло 31 668 туристов (рост на 8,2% по сравнению с годом ранее).

    Среди стран Восточной Европы больше всего туристов прибыло из Украины - 10 562 человека, что на 3,1% больше в годовом сравнении.

    Кроме того, из Беларуси прибыло 8 081 (+15,4%), из Польши 3 025 (+16,2%), из Венгрии 1 342 (+39,9%), из Молдовы 1 331 (−4,6%), из Румынии 1 068 (−10,9%), из Чехии 1 010 человек (+47,4%).

    Из стран Западной Европы в Азербайджан прибыло 31 512 туристов, что на 14,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Среди стран Западной Европы больше всего туристов прибыло из Германии (7 951 человек), что на 27,2% больше по сравнению с годом ранее.

    Из Великобритании прибыло 7 061 (+15,6%), из Италии 3 772 (+12%), из Испании 2 139 (−3,6%), из Франции 1 929 (−2,4%), из Нидерландов 1 877 (+15,3%), из Швеции 979 человек (+2,7%).

