Турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос за год на 16%

В январе-мае 2025 года Азербайджан посетили 73 774 туристов из стран Центральной Азии, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (63 809 человек)

В январе-мае 2025 года Азербайджан посетили 73 774 туристов из стран Центральной Азии, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (63 809 человек)

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, число туристов из Казахстана составило 35 094 (рост за год на 20%), Узбекистана - 18 205 (+9%), Туркменистана - 12 809 (-1%), Кыргызстана - 4 056 (+40%), Таджикистана - 3 610 человек (+72%).

Отметим, что в отчетный период текущего года Азербайджан посетили 979 951 иностранцев, что на 1% превышает показатель за аналогичный период 2024 года (965 481).

В 2024 году турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан, увеличившись на 34,13%, достиг 180 528 человек: из Казахстана - 86 304 человек (рост на 48,62%), Узбекистана - 46 396 (+16,98%), Туркменистана - 33 020 (+26,93% ), Кыргызстана - 8 715 (+49,51%), а из Таджикистана - 6 093 (+21,62%).

В целом за 2017-2024 годы из стран Центральной Азии Азербайджан посетили 726 258 человек (из Казахстана - 331 428, Узбекистана - 182 310, Туркменистана - 178 236, Кыргызстана - 30 011, Таджикистана - 24 246).