О нас

Турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос за год на 16%

Турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос за год на 16% В январе-мае 2025 года Азербайджан посетили 73 774 туристов из стран Центральной Азии, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (63 809 человек)
Туризм
27 июня 2025 г. 15:09
Турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос за год на 16%

В январе-мае 2025 года Азербайджан посетили 73 774 туристов из стран Центральной Азии, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (63 809 человек)

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, число туристов из Казахстана составило 35 094 (рост за год на 20%), Узбекистана - 18 205 (+9%), Туркменистана - 12 809 (-1%), Кыргызстана - 4 056 (+40%), Таджикистана - 3 610 человек (+72%).

Отметим, что в отчетный период текущего года Азербайджан посетили 979 951 иностранцев, что на 1% превышает показатель за аналогичный период 2024 года (965 481).

В 2024 году турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан, увеличившись на 34,13%, достиг 180 528 человек: из Казахстана - 86 304 человек (рост на 48,62%), Узбекистана - 46 396 (+16,98%), Туркменистана - 33 020 (+26,93% ), Кыргызстана - 8 715 (+49,51%), а из Таджикистана - 6 093 (+21,62%).

В целом за 2017-2024 годы из стран Центральной Азии Азербайджан посетили 726 258 человек (из Казахстана - 331 428, Узбекистана - 182 310, Туркменистана - 178 236, Кыргызстана - 30 011, Таджикистана - 24 246).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
25 июня 2025 г. 23:13
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
26 июня 2025 г. 17:27
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла
27 июня 2025 г. 12:47
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi