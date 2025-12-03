Турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос за год более чем на 20%

В январе-октябре 2025 года Азербайджан посетили 183 208 туристов из стран Центральной Азии, что на 22,4% больше показателя аналогичного периода 2024 года (149 703 человек)

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Число туристов из Казахстана составило 87 804 (рост за год на 19,4%), Узбекистана - 50 971 (+35,8%), Туркменистана - 26 887 (-1,3%), Кыргызстана - 9 422 (+37,3%), Таджикистана - 8 124 человек (+80,2%). Стоит отметить, что среди ТОП-10 стран по числу иностранцев, посетивших Азербайджан в октябре 2025 года, Казахстан занял шестое место (9 677 человек), а Узбекистан - десятое (6 481).

За 10 месяцев текущего года Азербайджан посетили 2,171 млн иностранцев, что на 1,7% меньше показателя за аналогичный период 2024 года (2,209 млн).

В 2024 году турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан, увеличившись на 34,13%, достиг 180 528 человек: из Казахстана - 86 304 человек (рост на 48,62%), Узбекистана - 46 396 (+16,98%), Туркменистана - 33 020 (+26,93% ), Кыргызстана - 8 715 (+49,51%), а из Таджикистана - 6 093 (+21,62%).

В целом за 2017-2024 годы из стран Центральной Азии Азербайджан посетили 726 258 человек (из Казахстана - 331 428, Узбекистана - 182 310, Туркменистана - 178 236, Кыргызстана - 30 011, Таджикистана - 24 246).