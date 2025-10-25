Турпоток из Центральной Азии в Азербайджан в летний сезон вырос более чем на 27%

В июне-августе 2025 года Азербайджан посетил 68 021 турист из стран Центральной Азии, что на 27,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, в течение сезона больше всего туристов приехали из Казахстана – 34 238 человек, что означает увеличение на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место занимает Узбекистан – 19 513 человек (+52,9%), третье Туркменистан – 8 613 человек (+5,8%).

За последний год число туристов из Таджикистана увеличилось в 2,4 раза и составило 2 620 человек, а из Кыргызстана уменьшилось на 13,1% и составило 2 109 человек.