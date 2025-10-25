Турпоток из Центральной Азии в Азербайджан в летний сезон вырос более чем на 27%
Туризм
- 25 октября, 2025
- 13:34
В июне-августе 2025 года Азербайджан посетил 68 021 турист из стран Центральной Азии, что на 27,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report, в течение сезона больше всего туристов приехали из Казахстана – 34 238 человек, что означает увеличение на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Второе место занимает Узбекистан – 19 513 человек (+52,9%), третье Туркменистан – 8 613 человек (+5,8%).
За последний год число туристов из Таджикистана увеличилось в 2,4 раза и составило 2 620 человек, а из Кыргызстана уменьшилось на 13,1% и составило 2 109 человек.
Последние новости
14:04
Израиль нанес удар по югу Ливана, ранен один человекДругие страны
13:56
Зеленский призвал партнеров помочь Украине системами PatriotДругие страны
13:50
Киберполиция Азербайджана выявила масштабную схему торговли банковскими картамиПроисшествия
13:42
Фото
Бакинский государственный цирк возобновил работуKультурная политика
13:34
Турпоток из Центральной Азии в Азербайджан в летний сезон вырос более чем на 27%Туризм
13:20
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.10.2025)Финансы
13:17
ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища в России, объявлена эвакуацияДругие страны
13:16
Завтра в Баку ожидается 22 градуса теплаЭкология
13:10