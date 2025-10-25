Azərbaycana yay mövsümündə Mərkəzi Asiyadan turist axını 27 %-dən çox artıb
- 25 oktyabr, 2025
- 12:50
Builki yay mövsümündə (iyun–avqust aylarında) Azərbaycana Mərkəzi Asiya ölkələrindən 68 min 21 turist səfər edib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 27,4 % çoxdur.
Mövsüm ərzində ölkəyə ən çox turist Qazaxıstandan gəlib – 34 min 238 nəfər. Bu, ötən ilin yay mövsümü ilə müqayisədə 18,2 % artım deməkdir.
İkinci yerdə Özbəkistandan gələnlər qərarlaşıb - 19 min 513 nəfər. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 52,9 % artım deməkdir.
Üçüncü yeri isə Türkmənistandan gələnlər tutub. Bu ölkədən Azərbaycana 8 min 613 nəfər turist gəlib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 5,8 % çoxdur.
Son 1 ildə Tacikistandan gələnlərin sayı 2,4 dəfə artaraq 2 min 620 nəfər, Qırğızıstandan gələnlərin sayı isə 13,1 % azalaraq 2 min 109 nəfər olub.