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Turkish Airlines отменили почти 240 рейсов из Стамбульского аэропорта

Turkish Airlines отменили почти 240 рейсов из Стамбульского аэропорта Авиакомпания Turkish Airlines объявила в субботу об отмене вылета и приема 238 рейсов в Стамбульском международном аэропорту, которые запланированы на 5 и 6 февраля, из-за плохих погодных условий.
Туризм
4 февраля 2023 г. 13:48
Turkish Airlines отменили почти 240 рейсов из Стамбульского аэропорта

Авиакомпания Turkish Airlines объявила в субботу об отмене вылета и приема 238 рейсов в Стамбульском международном аэропорту, которые запланированы на 5 и 6 февраля, из-за плохих погодных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении перевозчика в соцсетях.

В минувшую пятницу авиакомпания предупредила о возможных изменениях в графике отправки и приема рейсов из-за сильного снегопада, который к 5 февраля должен накрыть Стамбул. В компании рекомендовали пассажирам заранее проверять статус своих рейсов на сайте Turkish Airlines.

Стамбульский аэропорт находится в европейской части турецкого мегаполиса. В Стамбуле также действует аэропорт имени Сабихи Гекчен, который расположен в его азиатской части. Сообщений об отменах и переносах рейсов в этом авиаузле пока не было.

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