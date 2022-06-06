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Туристы из Турции лидируют среди иностранных туристов в Азербайджане

Туристы из Турции лидируют среди иностранных туристов в Азербайджане Турция занимает первое место по количеству туристов, прибывающих в Азербайджан.
Туризм
6 июня 2022 г. 18:12
Туристы из Турции лидируют среди иностранных туристов в Азербайджане

Турция занимает первое место по количеству туристов, прибывающих в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сказал агентству Anadolu в понедельник заместитель председателя Управления по туризму Азербайджана Бахруз Аскеров.

Он добавил, что число туристов из Турции в январе-мае этого года составило 116 243 человека, что превышает показатель России, где за тот же период Азербайджан посетили в общей сложности 115 468 туристов.

Б.Аскеров сказал, что Азербайджан является очень хорошим местом для проведения конгрессов, встреч и событийного туризма.

«Мы можем принимать туристов из многих стран благодаря нашему стратегическому и географическому положению. В Азербайджане есть как роскошные, так и бутик-отели. Это дает возможность принимать туристов и участников с любым бюджетом», — сказал он.

Отметив, что между Турцией и Азербайджаном очень хорошие отношения, как на институциональном, так и на государственном уровне, Б.Аскеров сказал, что эта ситуация открывает большие возможности для ведения бизнеса между двумя странами.

Он сказал, что многие люди приезжают в Турцию из Азербайджана для оздоровительного туризма и что они также предлагают такие услуги в своей стране, отметив: "У нас есть передовые SPA и велнес-услуги".

Б.Аскеров сообщил, что на базе лечебной Нафталанской нефти создан центр оздоровительного туризма.

«Нефть там очень целебная, но у нас мало туристов, прибывающих в этот центр из Турции», — сказал он, объяснив это в основном отсутствие информации и рекламы.

Отметив, что путешествовать между Турцией и Азербайджаном очень легко, так как нет необходимости в визе или даже загранпаспорте, и в Азербайджан можно приехать только с удостоверением личности, Аскеров сказал: "Турки в основном приезжают в Азербайджан в рамках делового туризма".

"Но в последние годы мы видим, что культурный туризм также увеличился. В последнее время стали часто приезжать ютуберы и инфлюенсеры из Турции", - сказал Б.Аскеров.

Отметив, что туристический потенциал между Турцией и Азербайджаном может увеличиться, зампред Управления сказал: "На самом деле между Азербайджаном и Турцией сложилась такая ситуация: все знают, что Азербайджан существует, но не имеют полного представления о его туристическом потенциале.

Они думают, что знают Азербайджан, но в тот момент, когда приезжают, они видят другую страну, что у нас другая культура, и что хотя мы похожи, у нас другая и уникальная культура, и что у нас есть красивые места",

Протокол, позволяющий гражданам Турции и Азербайджана путешествовать между двумя странами, используя только удостоверения личности, вступил в силу в апреле 2021 года.

После того, как Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции, периоды проживания в обеих странах без визы были увеличены до 90 дней с 30 дней.

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Версия на английском языке Turkiye ranks first for number of tourists visiting Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycana səfər edən turistlərin sayına görə birinci yerdədir

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