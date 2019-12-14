Туристический центр "Шахдаг" объявил лыжный сезон открытым

В связи с открытием лыжного сезона сегодня был организован пресс-тур в туристический центр "Шахдаг" для представителей СМИ при организации Государственного агентства по туризму.

Как передает Report, в рамках пресс-тура представители СМИ ознакомились с отелями и другими туристическими объектами на территории туристического центра "Шахдаг".

Представителям медиа рассказали о созданной инфраструктуре, деятельности туристических и служебных объектов, а также о будущих планах.

В рамках пресс-тура им была предоставлена информация о деятельности расположенных в комплексе объектов общепита.

Руководитель центра Роддерих Леффлер сообщил, что согласно прогнозам, в этом году ожидается рост числа посетителей турцентра "Шахдаг" до 5%.

Представитель центра добавил, что в будущем на территории туристического центра планируется проведение нескольких фестивалей.