Туристический поток в Азербайджан растет

В январе-марте текущего года Азербайджан посетили 246 277 туристов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте текущего года Азербайджан посетили 246 277 туристов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

В марте страну посетили 95 844 туриста, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

В январе, феврале и марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число туристов выросло соответственно на 105%, 112% и 112%, однако по сравнению с соответствующим периодом 2019 года произошло снижение на 61%, 56% и 61%. Другими словами, туристический сектор не смог восстановить допандемийные показатели.