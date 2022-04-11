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Туристический поток в Азербайджан растет

Туристический поток в Азербайджан растет В январе-марте текущего года Азербайджан посетили 246 277 туристов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Туризм
11 апреля 2022 г. 13:57
Туристический поток в Азербайджан растет

В январе-марте текущего года Азербайджан посетили 246 277 туристов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

В марте страну посетили 95 844 туриста, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

В январе, феврале и марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число туристов выросло соответственно на 105%, 112% и 112%, однако по сравнению с соответствующим периодом 2019 года произошло снижение на 61%, 56% и 61%. Другими словами, туристический сектор не смог восстановить допандемийные показатели.

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Версия на английском языке Tourist flow to Azerbaijan more than doubles 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını 2 dəfədən çox artıb

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