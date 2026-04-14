Туристический поток в Азербайджан из Азии сократился почти на 14%

Азербайджан в январе-феврале текущего года посетили 69 289 туристов из стран Азии, что на 13,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, число прибывших из Южной Азии сократилось на 35,9% и составило 29 760 человек, из Центральной Азии - выросло на 19,9% и составило 29 542 человека, из Северо-Восточной Азии - выросло на 22,1% и составило 7 686 человек, из Юго-Восточной Азии - сократилось на 16,3% и составило 2 301 человек.

Среди стран Южной Азии больше всего туристов прибыло из Индии – 15 416 человек. Однако по этому направлению зафиксировано снижение на 54,2%. Из Пакистана прибыло 12 399 человек (+13,5%), из Шри-Ланки – 1 032 человека (+33,9%), из Бангладеш – 461 человек (-37,3%), из Непала – 337 человек (+5,3%), с Мальдив – 104 человека (в 3,1 раза больше), из Афганистана – 11 туристов (+10%).

Среди стран Центральной Азии больше всего туристов прибыло из Казахстана – 12 216 человек. По этому направлению зафиксирован рост на 10,2%. Из Узбекистана прибыло 9 821 человек (+66,6%), из Туркменистана – 4 488 человек (-7,9%), из Кыргызстана – 1 559 человек (+33,7%), из Таджикистана – 1 458 туристов (-5,8%).

Среди стран Северо-Восточной Азии больше всего туристов прибыло из Китая – 6 680 человек. По этому направлению зафиксирован рост на 24,2%. Из Южной Кореи прибыло 460 человек (+11,1%), из Японии – 459 человек (+6%), из Монголии – 87 человек (+29,9%).

Среди стран Юго-Восточной Азии больше всего туристов прибыло из Филиппин – 1 292 человека. По этому направлению зафиксировано снижение на 28,1%. Из Индонезии прибыло 433 человека (+13,4%), из Малайзии – 293 человека (-12,8%), из Вьетнама – 101 человек (+87%), из Сингапура – 98 человек (+15,3%), из Таиланда – 79 человек (-10,2%), из Брунея – 2 человека (сократилось в 2 раза), из Камбоджи – 2 человека (-50%), из Лаоса – 1 турист (-50%).

В отчетный период Азербайджан посетили 337,3 тысячи иностранных граждан из 163 стран, что на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.