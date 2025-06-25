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Туристический поток из Азербайджана незначительно сократился

Туристический поток из Азербайджана незначительно сократился В январе-мае этого года общее число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, составило 807,6 тыс. человек, что на 0,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туризм
25 июня 2025 г. 16:17
Туристический поток из Азербайджана незначительно сократился

В январе-мае этого года общее число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, составило 807,6 тыс. человек, что на 0,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Из них 36,5% посетили Турцию, 16,4% - Россию, 11% - Грузию, 11% - Иран, 25,1% - другие страны, при этом 66,8% составили мужчины, 33,2% - женщины.

По сравнению с годом ранее число граждан Азербайджана, посетивших Иран, увеличилось на 27,3%, Грузию - на 22,8%, в то время как число посетивших Турцию сократилось на 6,2%, а Россию - на 25,3%.

В отчетном периоде 67,8% граждан Азербайджана, выезжавших за границу, использовали воздушный транспорт, 30% - железнодорожный и автомобильный, а 2,2% - морской транспорт.

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Версия на английском языке Tourist flow from Azerbaijan slightly down
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını cüzi azalıb

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