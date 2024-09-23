Туристический опыт Азербайджана представлен на мероприятии G20 в Бразилии

Делегация во главе с председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым приняла участие во встрече министров туризма стран G20 и 4-м заседании Рабочей группы по туризму, состоявшихся 19-21 сентября в Белене (Бразилия) .
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.
На мероприятии Ф.Нагиев сообщил о включении туризма в тематическую повестку COP29 (впервые в истории СОР), встрече министров туризма и тематические мероприятия в рамках "Дня туризма" - 20 ноября. Он пригласил министров туризма стран G20 в Баку и обратил внимание на важность "Декларации о совершенствовании климатической деятельности в туризме", которую планируется принять в рамках COP29.
Руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов подчеркнул важность устойчивого туризма и вклад этого сектору в борьбу с глобальным изменением климата, а также проинформировал участников об опыте Азербайджана в области устойчивого туризма и имеющихся возможностях.