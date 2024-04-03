Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке в Израиле

Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке "Международный Средиземноморский туристический рынок” (IMTM 2024) в Тель-Авиве.

Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке "Международный Средиземноморский туристический рынок” (IMTM 2024) в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В выставке принимают участие шесть азербайджанских делегаций, в том числе Госагентства по туризму, Бюро по туризму, ЗАО “Азербайджанские авиалинии” и ЗАО "Шахдагский туристический центр".

Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов ознакомился с экспозициями на азербайджанском стенде, где гостям предлагают дегустацию национальных сладостей и местных вин.

В рамках выставки, которая завершится завтра, состоятся встречи с представителями из Израиля и других стран-участниц, а также интервью с зарубежными медиа.