Туристический поток в Азербайджан вырос более чем вдвое

В январе-июле текущего года Азербайджан посетили 832 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 171 страны, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле текущего года Азербайджан посетили 832 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 171 страны, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 26,4% посетителей пришлось на Россию, 21% - Турцию, 11,6% - Иран, 6,8% - Саудовскую Аравию, 4,8% - Грузию, 3% - Пакистан, 2,6% - Индию, 2,5% - ОАЭ, 2% - Украину, 1,9% - Казахстан, 1,5% - Кувейт, по 1,4% - Израиль и Оман, по 1,2% - Великобританию и Узбекистан и 10,7% - на другие страны.

Среди прибывших 75,3% составили мужчины, 24,7% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Саудовской Аравии увеличилось в 351,2 раза, Кувейта - 166,6 раза, Омана - 156,9 раза, Пакистана -31,9 раза, Индии - 18,2 раза, Бахрейна - 8,6 раза, ОАЭ - 7,3 раза, Израиля - 7,1 раза, Казахстана - 5,8 раза, США - 4,4 раза, Германии - 3,2 раза, Франции - 2,8 раза, Великобритании - 2,1 раза, Турции - 1,9 раза, Ирана - 1,8 раза, Украины - 1,7 раза, России - 1,7 раза, Грузии - 22,5%.

По сравнению с январем-июлем 2021 года число прибывших из стран Персидского залива выросло в 3,4 раза, до 202,9 тыс. человек, из стран-членов Европейского Союза - в 2,5 раза, до 41,9 тыс. человек, из стран СНГ - в 1,8 раза, до 278,7 тыс. человек.

62% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным, 36,4% - железнодорожным и автомобильным, 1,6% - морским транспортом.