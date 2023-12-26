"Туристическая столица Тюркского мира" переходит из Шамахы в Туркестан

В Шамахы состоялось итоговое мероприятие "Шамахы: Туристическая столица Тюркского мира – 2023".

В Шамахы состоялось итоговое мероприятие "Шамахы: Туристическая столица Тюркского мира – 2023".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано при поддержке Государственного агентства по туризму и Организации тюркских государств (ОТГ).

В мероприятии приняли участие представители ответственных за туризм структур из стран ОТГ, делегации ИВ города Туркестан (Казахстан) и Шамахинского района.

В рамках мероприятия делегации города Туркестана, который избран "Туристической столицей Тюркского мира" на 2024 год, был вручен символический ключ.

Участникам мероприятия также рассказали о туристическом потенциале Туркестана.

Древний азербайджанский город Шамахы был выбран “Туристической столицей тюркского мира” на 2023 год на 7-м заседании министров туризма ОТГ.