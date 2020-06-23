Туристам в Турции предложат страховку от COVID-19

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой провел встречу с послами 50 стран и представил новую страховку от COVID-19 для туристов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, с 1 июля в Турции заработает специальное страхование туристов.

"Купить полис можно будет онлайн. Сумма страхового покрытия составит от 2 тыс. до 7 тыс. евро, цена за полис – от 13 до 23 евро. Таким образом, можно не беспокоиться за расходы в случае выявления COVID-19", – сказал Эрсой.

По его словам, утвердить страховку в Турции решили потому, что не все стандартные страховые полисы путешественников покрывают лечение COVID-19. Турция открыла границы для иностранных туристов 11 июня. Путешественники из Украины и Беларуси смогут отправиться на турецкие курорты на чартерах уже с 1 июля. О возобновлении авиасообщения с Россией информации пока нет.

"Сейчас мы видим, как поток растет, особенно в выходные. В бутик-отелях прирост до 50%. С каждым днем туристов будет приезжать все больше, в связи с этим к концу июля мы полностью введем в эксплуатацию инфраструктуру в аэропортах и других пунктах пропуска, которая отвечает за проведение тестов на COVID-19. Проверять будут только тех туристов, у кого есть симптомы", – рассказал министр.

В Турции по состоянию на 22 июня выявлено 188 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 160 тыс. человек, скончались почти 5 тыс.