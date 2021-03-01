О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турция продлила требование обязательного тестирования пассажиров авиакомпаний

Турция продлила требование обязательного тестирования пассажиров авиакомпаний Анализы могут не сдавать пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны
Туризм
1 марта 2021 г. 09:19
Турция продлила требование обязательного тестирования пассажиров авиакомпаний

Турция продлила требование об обязательном тестировании на коронавирус вылетающих в страну пассажиров до 26 мая 2021 года включительно.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, данную информацию власти страны опубликовали в виде сообщения для летного состава NOTAM A1101/21 для регионов полетной информации Стамбула и Анкары.

Пассажир перед вылетом в Турцию должен сдать анализ на коронавирус методом ПЦР. Он должен подтвердить, что человек не болен. С момента тестирования и до момента вылета должно пройти не более 72 часов.

Требование о сдаче анализов распространяется на путешественников 6 лет и старше. Без справки о результатах тестирования человека не допустят в самолет.

Анализы могут не сдавать пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны. Например, если человек летит из Баку в Стамбул, ему необходимо сдать анализ на коронавирус. Если он летит из Баку в Мехико и делает в Стамбуле только пересадку с рейса на рейс и не проходит паспортный контроль, то тест не нужен.

Турция начала требовать справки о тестировании на коронавирус от авиапассажиров с 30 декабря 2020 года из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране. Данная мера изначально должна была действовать до 28 февраля 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkey extends COVID test requirements for air passengers
Версия на азербайджанском языке Türkiyə aviasərnişinlərin məcburi test tələbinin müddətini artırıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi