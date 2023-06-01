Турция намерена ежегодно принимать один миллион туристов из Азербайджана

"В 2022 году Турцию посетили 700 тысяч туристов из Азербайджана. Мы ожидаем, что в скором времени эта цифра достигнет одного миллиона".

"В 2022 году Турцию посетили 700 тысяч туристов из Азербайджана. Мы ожидаем, что в скором времени эта цифра достигнет одного миллиона".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал председатель Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) Мюберра Эресин.

"В прошлом году Турция была на первом месте в списке поездок граждан Азербайджана за границу, а 315 000 туристов посетили Азербайджан из Турции. Таким образом, граждане Турции заняли место в первой пятерке по количеству туристических визитов в Азербайджан. Азербайджан имеет потенциал для приема большего количества туристов из Турции. Для того чтобы реализовать этот важный потенциал и увеличить количество взаимных туристических поездок до 1,85 млн человек, мы будем сотрудничать с нашими азербайджанскими коллегами и проводить рекламную работу", - сказал он.