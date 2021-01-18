Создан новый официальный сайт об Украине

Сегодня в Украине появился новый официальный онлайн-портал UKRAINE.UA

Сегодня в Украине появился новый официальный онлайн-портал UKRAINE.UA.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, с помощью этой современной цифровой платформы иностранные посетители узнают творческую и вдохновляющую историю об Украине.

Здесь каждый сможет получить первое впечатление о стране и принять решение приехать сюда учиться, инвестировать или путешествовать.

Посетителей UKRAINE.UA порадуют легко написанные и остроумные тексты, а также множество красивых и качественных изображений Украины, демонстрирующих ее разнообразную природу, старинные замки, горы, яркие города и многое другое.

Миллионы людей по всему миру теперь смогут познакомиться и полюбить Украину с первого взгляда.

Пандемия COVID-19 однажды закончится. Как только это случится, можно будет посетить Украину и насладиться всем, что она может дать. А пока попробовать это онлайн на новом онлайн-портале UKRAINE.UA.