Создается международная система вакцинации

13:05

"На сегодняшний день одной из самых больших проблем в сфере туризма является внедрение ПЦР-тестирования при въезде и выезде из страны".

По сообщению Report, об этом заявил председатель Ассоциации поддержки здоровья и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев.

По его словам, это одна из причин, усугубляющих условия турпакетов: "Будет создана международная система (портал) по вакцинам, в частности “Pfizer” и “AstraZeneca”. Ожидается, что Азербайджан присоединится к этому порталу".

По словам Р.Гулиева, посредством портала туристы смогут получить информацию о вакцинах в тех или иных странах. В настоящее время результат теста COVID-19 действителен в течение 72 часов до отлета.



Отметим, что на сферу туризма приходится 2,4% экономики и 1,7% занятости.