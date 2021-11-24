О нас
Report Georgia
Аудио новости

Создается международная система вакцинации

Создается международная система вакцинации 13:05
Туризм
24 ноября 2021 г. 13:47
Создается международная система вакцинации

"На сегодняшний день одной из самых больших проблем в сфере туризма является внедрение ПЦР-тестирования при въезде и выезде из страны".

По сообщению Report, об этом заявил председатель Ассоциации поддержки здоровья и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев.

По его словам, это одна из причин, усугубляющих условия турпакетов: "Будет создана международная система (портал) по вакцинам, в частности “Pfizer” и “AstraZeneca”. Ожидается, что Азербайджан присоединится к этому порталу".

По словам Р.Гулиева, посредством портала туристы смогут получить информацию о вакцинах в тех или иных странах. В настоящее время результат теста COVID-19 действителен в течение 72 часов до отлета.

Отметим, что на сферу туризма приходится 2,4% экономики и 1,7% занятости.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Tourism conditions to be eased: international system of vaccinations is in the pipeline
Версия на азербайджанском языке Turizm şərtləri yüngülləşəcək: peyvəndlər üzrə beynəlxalq sistem yaradılır

Самое важное

Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
24 ноября 2021 г. 13:03
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
23 ноября 2021 г. 16:25
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
23 ноября 2021 г. 14:15
Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54
Минул год со дня освобождения Агдама 
Минул год со дня освобождения Агдама 
20 ноября 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi