В Конгрессе США заявили о подготовке законопроекта для запрета закупок российской нефти

Американские законодатели готовят новый двухпартийный законопроект, направленный на запрет любых закупок российской нефти.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил член Палаты представителей Конгресса США (республиканец от штата Пенсильвания) Брайан Фицпатрик.

По его словам, документ будет называться "Закон имени Рональда Рейгана о мире через силу".

"Он (законопроект - ред.) будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания в порядке внеочередного рассмотрения, и будет принят подавляющим большинством голосов", – отметил конгрессмен.

Напомним, что Министерство финансов США разрешило поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.