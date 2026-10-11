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    В Конгрессе США заявили о подготовке законопроекта для запрета закупок российской нефти

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 07:44
    В Конгрессе США заявили о подготовке законопроекта для запрета закупок российской нефти

    Американские законодатели готовят новый двухпартийный законопроект, направленный на запрет любых закупок российской нефти.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил член Палаты представителей Конгресса США (республиканец от штата Пенсильвания) Брайан Фицпатрик.

    По его словам, документ будет называться "Закон имени Рональда Рейгана о мире через силу".

    "Он (законопроект - ред.) будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания в порядке внеочередного рассмотрения, и будет принят подавляющим большинством голосов", – отметил конгрессмен.

    Напомним, что Министерство финансов США разрешило поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.

    Палата представителей Конгресса США Отказ от российской нефти
    ABŞ Konqresində Rusiya neftinin alınmasının qadağan edilməsi üçün qanun layihəsi hazırlanır
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