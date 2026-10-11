В Конгрессе США заявили о подготовке законопроекта для запрета закупок российской нефти
- 11 октября, 2026
- 07:44
Будьте в курсе главных новостей!
Американские законодатели готовят новый двухпартийный законопроект, направленный на запрет любых закупок российской нефти.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил член Палаты представителей Конгресса США (республиканец от штата Пенсильвания) Брайан Фицпатрик.
По его словам, документ будет называться "Закон имени Рональда Рейгана о мире через силу".
"Он (законопроект - ред.) будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания в порядке внеочередного рассмотрения, и будет принят подавляющим большинством голосов", – отметил конгрессмен.
Напомним, что Министерство финансов США разрешило поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.