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    ABŞ Konqresində Rusiya neftinin alınmasının qadağan edilməsi üçün qanun layihəsi hazırlanır

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 08:38
    ABŞ Konqresində Rusiya neftinin alınmasının qadağan edilməsi üçün qanun layihəsi hazırlanır

    Amerika qanunvericiləri Rusiya neftinin istənilən alışının qadağan edilməsinə yönəlmiş yeni qanun layihəsi hazırlayırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının üzvü (Pensilvaniya ştatından olan respublikaçı) Brayan Fitspatrik "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb.

    "O (qanun layihəsi - red.) növbədənkənar baxılma qaydasında plenar iclasın müzakirəsinə çıxarılacaq və səslərin böyük əksəriyyəti ilə qəbul ediləcək", – konqresmen qeyd edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiya dizel yanacağının dünya bazarına tədarükünə icazə verərək 2027-ci il aprelin 7-dək sanksiyalardan müvəqqəti azad edib.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) ABŞ Konqresi
    В Конгрессе США заявили о подготовке законопроекта для запрета закупок российской нефти
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    MiniBoss

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