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    Шарм-эш-Шейх делает ставку на туристов из Азербайджана

    В условиях отсутствия российских рейсов, власти Египта намерены привлекать туристов из других стран СНГ

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Курортный город Шарм-эш-Шейх намерен развивать новые направления для привлечения туристов, в числе которых внимание уделяется и Азербайджану. Как сообщает Report, об этом пишет издание Akhbar el-Yom.

    Поиск новых направлений продиктовано отсутствием российских рейсов в этот курортный город, которые составляли значительную часть турпотока.

    По словам специалистов туриндустрии арабской республики, "в рамках усилий по восполнению потерь в сфере туризма в Египте, вызванного отсутствием российских рейсов на долю которых приходилось почти 60% общего объема туризма в Шарм-эш-Шейхе, ставка делается на открытие новых турнаправлений, в числе которых Азербайджан, Казахстан, Украина, Италия, Германия и другие страны".

    Международный аэропорт Шарм-эш-Шейха уже принял в воскресенье первый прямой рейс из Узбекистана. Как передает издание самолет доставил в Египет 188 туристов и группу представителей туристических агентств, которые намерены развивать египетское направление для своей страны. 

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