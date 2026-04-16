Шахин Мустафаев: Курорт Sea Breeze прошлым летом принял более 100 тыс. человек

Курорт Sea Breeze в Баку прошлым летом принял более 100 тыс. человек.

Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев на 24-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

По его словам, доля российских туристов в этот период составила 70–80%: "В целом наблюдается устойчивый рост туристического потока, и по итогам текущего года ожидается его увеличение как минимум на 30%".

Мустафаев отметил, что туризм является одним из динамично развивающихся направлений азербайджано-российского сотрудничества.

"Граждане России традиционно составляют значительную часть иностранных посетителей Азербайджана и проявляют устойчивый интерес к туристическим возможностям страны. Особенно такие проекты, как Sea Breeze на побережье Каспия, формируют современную туристическую инфраструктуру и становятся центром притяжения для отдыхающих", - подчеркнул он.