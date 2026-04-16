Şahin Mustafayev: "Sea Breeze" kurortu ötən yay 100 mindən çox insanı qəbul edib"
- 16 aprel, 2026
- 14:51
Ötən ilin yay mövsümündə Bakıdakı "Sea Breeze" kurortu 100 mindən çox insanı qəbul edib.
"Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.
"Bu zaman Rusiya turistlərinin payı 70–80 % təşkil edib. Ümumilikdə turist axınının davamlı artımı müşahidə olunur və cari ilin yekunlarına görə onun ən azı 30 % artması gözlənilir", - deyə o qeyd edib.
Hökumət rəsmisinin sözlərinə görə, turizm Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığının dinamik inkişaf edən istiqamətlərindən biridir: "Rusiya vətəndaşları ənənəvi olaraq Azərbaycana gələn xarici ziyarətçilərin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir və ölkənin turizm imkanlarına davamlı maraq nümayiş etdirir. Xüsusilə, Xəzər dənizi sahilindəki "Sea Breeze" kimi layihələr müasir turizm infrastrukturu və istirahət edənlər üçün cazibə mərkəzi formalaşdırır".