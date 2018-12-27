Туры на курорты Шахдаг и Туфандаг пользуются наибольшей популярностью среди туристов из стран СНГ

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов СНГ для новогодних и зимних путешествий туристов в декабре 2018 и январе 2019 года.

Как передает Report, Минск, Баку и Астана лидируют в рейтинге путешествий в города СНГ зимой-2019.

Туры на горнолыжные курорты Белоруссии Логойск и Силичи, курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, курорт Чимбулак в Алматы в Казахстане пользуются наибольшей популярностью у туристов стран СНГ.

Чимбулак, Шахдаг и Силичи входят в топ-3 зимних курортов СНГ, популярных у туристов зимой-2019.

Топ-10 городов СНГ у туристов зимой 2019 года составляют Минск в Белоруссии, Баку в Азербайджане, Астана в Казахстане, Ереван в Армении, Алма-Ата в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Киргизии, Кишинев в Молдавии, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности турпоездок зимой 2018-2019 гг.