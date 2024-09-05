Шахаб Шаян: В этом году число посетивших Дубай азербайджанских туристов увеличилось на 62%

В первой половине этого года число посетивших Дубай азербайджанских туристов увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В первой половине этого года число посетивших Дубай азербайджанских туристов увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом в интервью Report сказал региональный директор по международным операциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Департамента экономики и туризма Дубая Шахаб Шаян.

По его словам, в прошлом году число побывавших в Дубае азербайджанских туристов увеличилось на 69% и тенденция роста наблюдается и в 2024 году: "Это свидетельствует о растущей популярности Дубая. Расширение прямого авиасообщения между Баку и Дубаем также способствует укреплению сотрудничества".

Шаян отметил, что отношения между Азербайджаном и Дубаем развиваются по восходящей линии: "Одна из основных целей Дубая - удвоить свой валовой внутренний продукт. Для этого существуют различные инвестиционные возможности, в частности инструменты и средства, предлагаемые инвесторам. К примеру, инициатива "Золотая виза", представленная год назад, предоставляет гражданам Азербайджана 10-летнюю визу, позволяющую жить и инвестировать в Дубай. Есть и другие виды виз, например, "Виза инвестора" и "Партнерская виза". Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку инвесторам, желающим инвестировать в Дубай".