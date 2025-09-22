Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Sea Breeze Resort начинает сотрудничество с гостиничными и медицинскими сетями

    Туризм
    • 22 сентября, 2025
    • 19:45
    Sea Breeze Resort начинает сотрудничество с гостиничными и медицинскими сетями

    Курортный комплекс Sea Breeze Resort подписал 7 меморандумов о взаимопонимании о сотрудничестве с рядом престижных компаний в сфере туризма, гостиничного бизнеса и здравоохранения.

    Как сообщает Report, документы подписаны на полях I Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

    В сфере гостиничного бизнеса соглашения подписаны с InterContinental Hotel Group, Radisson Hotel Group, Accor Group, Digital Residence.

    Также подписано соглашение с Бюро по туризму Азербайджана о развитии проекта медицинского туризма Sea Breeze Health Valley.

    Соглашение о стратегическом сотрудничестве по инвестициям в здравоохранение и кластерному развитию было подписано с Азербайджанским фондом развития бизнеса.

    Последний документ носит трехсторонний характер: сотрудничество заключено между Sea Breeze Resort, Sana Hospital Group и Don Agro International.

    Фото
    "Sea Breeze Resort" beynəlxalq hotel və səhiyyə şəbəkələri ilə əməkdaşlığa başlayır
    Фото
    Sea Breeze Resort inks 7 cooperation MoUs at Baku investment forum

    Последние новости

    20:24

    Chevron инвестирует $130 млн в подготовку кадров в Казахстане

    В регионе
    20:17

    МИД Ирана: "Евротройка" должна выбрать четкую стратегию отношений с Тегераном

    В регионе
    20:12

    Абдулла Аль-Суири: Генпланы азербайджанских городов дадут стимул для инвестиций и туризма

    Туризм
    20:03
    Фото

    Около Бакинского олимпийского стадиона возникли пробки из-за ДТП

    Происшествия
    19:52

    Президент Сирии заявил о намерении налаживать отношения со всеми странами

    Другие страны
    19:45
    Фото

    Sea Breeze Resort начинает сотрудничество с гостиничными и медицинскими сетями

    Туризм
    19:40

    Глава МИД Британии заявила о риске прямого столкновения НАТО с Россией

    Другие страны
    19:32

    Турция и Египет проводят первые за 13 лет военные учения

    В регионе
    19:29
    Фото

    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой мирный процесс с Арменией

    Внешняя политика
    Лента новостей