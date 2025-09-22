Sea Breeze Resort начинает сотрудничество с гостиничными и медицинскими сетями
- 22 сентября, 2025
- 19:45
Курортный комплекс Sea Breeze Resort подписал 7 меморандумов о взаимопонимании о сотрудничестве с рядом престижных компаний в сфере туризма, гостиничного бизнеса и здравоохранения.
Как сообщает Report, документы подписаны на полях I Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.
В сфере гостиничного бизнеса соглашения подписаны с InterContinental Hotel Group, Radisson Hotel Group, Accor Group, Digital Residence.
Также подписано соглашение с Бюро по туризму Азербайджана о развитии проекта медицинского туризма Sea Breeze Health Valley.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве по инвестициям в здравоохранение и кластерному развитию было подписано с Азербайджанским фондом развития бизнеса.
Последний документ носит трехсторонний характер: сотрудничество заключено между Sea Breeze Resort, Sana Hospital Group и Don Agro International.