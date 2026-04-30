    Руководители отелей Баку и Абшерона прошли подготовку к WUF13

    Туризм
    • 30 апреля, 2026
    • 17:27
    Руководители отелей Баку и Абшерона прошли подготовку к WUF13

    В Азербайджане для руководителей средств размещения города Баку и Абшеронского района в период с 20 по 30 апреля была проведена просветительская программа на тему "Основы гостиничного управления".

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, мероприятие было организовано им совместно с Ассоциацией отелей Азербайджана.

    Основной целью программы стало обеспечение высокого уровня приема гостей, которые приедут в Азербайджан в рамках 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13), а также повышение качества обслуживания в отелях, стандартов гигиены и чистоты и общего уровня управления за счет развития профессиональных знаний и навыков управленческого персонала.

    Согласно информации, в рамках проекта для руководящего состава отелей были организованы бесплатные обучающие сессии, включающие три модуля. Занятия проводили опытные отраслевые эксперты, охватив темы повышения качества обслуживания, показателей удовлетворенности гостей, стандартов поведения, управления командой, сервисных моделей и коммуникации.

    В завершение программы заместитель председателя Азербайджанского бюро по туризму Рашад Алиев, директор департамента развития индустрии Нармин Акташ и исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Эсмер Шабанова вручили сертификаты участникам, успешно завершившим обучение.

    Отмечается, что работа по повышению качества обслуживания в отечественной индустрии гостеприимства, росту удовлетворенности гостей и расширению применения местных и международных стандартов ведется на постоянной основе.

    Напомним, что 13-й сессия Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13) пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

    Всемирный форум городов (WUF13) WUF13 Гостиничный бизнес Госагентство по туризму Азербайджана Азербайджанская гостиничная ассоциация
    Фото
    WUF13 öncəsi Bakıda hotellər üçün xüsusi hazırlıq proqramı təşkil olunub

