Российский турист столкнулся с неприятной ситуацией в Old City Inn в Баку

Поток туристов в Азербайджан увеличивается. Это доказывает и официальная статистика. К примеру, в январе-августе в страну прибыло более 2,1 млн туристов, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост числа туристов в страну заставляет действующие в сфере туризма компании, отели и объекты общественного питания проявлять большую ответственность. Потому что отрицательный отзыв одного клиента о качестве обслуживания, если он еще и известное лицо, может привести к тому, что сотни, тысячи и даже десятки тысяч иностранцев передумают приезжать в страну. Если клиентом является журналист, значимость этого мнения в разы возрастает.

По полученной Report информации, на днях российские журналисты во время визита в Баку выбрали одну из гостиниц в Ичери-шехер - Old City Inn. Однако, вопреки представленной в интернете информации, они столкнулась с плохим обслуживанием и условиями.

Турист пожаловался, что балконная дверь в Old City Inn не запиралась, что представляло для него угрозу, также в комнате ночью было полно мошкары. По его словам, постель оказалось грязной, комната неубранной. По словам туриста, полная волос ванная комната и запах канализации утвердили их в мысли, что они сделали неверный выбор. Посетители 4 раза просили у персонала утюг, однако так его и не дождались, неоднократно звонили на ресепшн, однако им давали отбой в ухо.

Желание сменить отель дорого обошлось журналистам. Владелец отеля Шаиг Муталлимов потребовал оплату за все дни бронирования, а получив деньги, даже не выдал чек.

Report связался с Old City Inn, чтобы прояснить ситуацию, но не смог получить вразумительного ответа. Сотрудник отеля порекомендовал написать официальное обращение. Поэтому мы решили провести собственное расследование через интернет и узнать, как отель относится к своим клиентам.

Выяснилось, что еще в 2017 году на отель жаловалась туристка по имени Диана Галиуллина:

В отзывах на всемирно известном сайте booking.com, который специализируется на бронировании отелей, также имеется много нелицеприятных отзывов об указанном отеле. Посетившие этим летом отель туристы жаловались на скудный завтрак, неработающий лифт, что затрудняло подъем на террасу на пятом этаже, где подавался завтрак.

Другие туристы жаловались, что администрация отеля настаивала на незамедлительной оплате в 5 утра, несмотря на просьбу сделать это позже. Многие посетители поделились своими жалобами касательно оплаты. Так как в отеле невозможно произвести безналичную оплату, туристов вынуждали незамедлительно обналичивать свои средства.

Председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA) Нахид Багиров, комментируя ситуацию, отметил, что существующие проблемы связаны с отсутствием лицензий у гостиниц: "С 2015 года на деятельность объектов гостиничного типа и туристических объектов не требуется лицензия. Поэтому возникают такие неприятные ситуации. Даже если турист обратиться с жалобой, решить вопрос не представляется возможным. Считаю, что администрации отеля следует самой позаботиться о том, чтобы не возникало подобных ситуаций".