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Расширен список подведомственных организаций, не входящих в структуру Госагентства по туризму Азербайджана

Расширен список подведомственных организаций Госагентства по туризму

Кабинет министров Азербайджанской Республики внёс изменения в решения "Об утверждении "Списка подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики" от 17 июня 2014 г. и "Об утверждении "Списка подведомственных организаций, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики" от 7 июня 2018 г.

Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, Лагичский историко-краеведческий музей, Шекинский историко-краеведческий музей, Шекинский музей народного прикладного искусства, Шекинская государственная картинная галерея, Дом культуры посёлка Басгал и Дом культуры села Хыналыг были занесены в "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики".

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