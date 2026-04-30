Расходы иностранных туристов в Азербайджане в I кв. составили почти 512 млн манатов - АНАЛИЗ

В январе-марте текущего года иностранцы и лица без гражданства, посетившие Азербайджан, потратили в стране в общей сложности 511 млн 718 тыс. манатов, что на 14,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную статистику, наибольшую долю в структуре расходов занимают транспортные услуги - 234 млн 607 тыс. манатов (-15,6%).

За отчетный период расходы по размещению составили 93 млн 151 тыс. манатов (-25,4%), на питание - 97 млн 528 тыс. манатов (-10,1%), на культурные мероприятия - 2 млн 809 тыс. манатов (-15%), на приобретение турпакетов - 234 тыс. манатов (-12,9%), на аренду автомобилей - 802 тыс. манатов (+4,1%), на спортивно-развлекательные услуги - 2 млн 639 тыс. манатов (-0,7%), на покупку товаров и сувениров - 60 млн 820 тыс. манатов (-0,6%), на прочее - 19 млн 126 тыс. манатов (-8%).

Больше всего в отчетном периоде потратили туристы из России - 142 млн 654 тыс. манатов (-7,7%). Расходы туристов из Турции составили 68 млн 156 тыс. манатов (+6,4%), Индии - 35 млн 15 тыс. манатов (-3 раза).

По данным статистики, в первом квартале текущего года в Азербайджан прибыло 484,4 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 172 стран, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.